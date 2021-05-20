В Алтайском крае задержали жителя Кузбасса за сбыт 1 кг героина

Партию наркотика он оценил в 20 тысяч долларов.

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Правоохранители задержали в Ельцовском районе, на границе с Кемеровской областью, жителя Кузбасса 1975 года рождения в момент совершения сделки по продаже около 1 кг героина.

Отметим, что в Новокузнецке, по месту жительства задержанного, правоохранители обнаружили и изъяли ещё около 1,2 кг героиносодержащей смеси. Наркотики лежали в спортивной сумке и были упакованы в полимерные свёртки.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста, пишет пресс-служба Росгвардии.