В Барнауле перекрыли малый Павловский тракт на две недели

Около дома № 269 специалисты начали ремонт 178 метров труб.

СГК обновляет в Барнауле трубопроводы. В связи с этим до 8:00 3 июня 2021 года малый Павловский тракт в районе дома № 269 перекрыли.

Движение автобусов маршрута № 47 в этот период будет организовано по следующей схеме: …проспект Строителей — Павловский тракт — съезд на малую проезжую часть Павловского тракта в районе здания № 154 (АЗС) — проезжая часть малого Павловского тракта и далее по обычному маршруту. В обратном направлении без изменения.