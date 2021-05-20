В Барнауле проходит II этап Кубка мира по гребле. Фоторепортаж

Сегодня, 20 мая, в Барнауле стартовал II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Несмотря на то что официальное открытие мероприятия запланировано на пятницу, 21 мая, сегодня уже начались первые заезды спортсменов. «Вечерний Барнаул» представляет фоторепортаж с места событий.

Фото: Михаил Полубедов

Напомним, что в Барнауле с 20 по 23 мая проходит II этап Кубка мира по гребле. Российская спортсменка Наталья Подольская, которая борется за олимпийскую лицензию, в заезде байдарок на 200 метров уверенно выиграла свой квалификационный заезд и вышла в финал. В данный момент в заездах байдарок на 500 метров в борьбу вступает российская байдарочница Светлана Черниговская.

Ещё один российский спортсмен, Илья Штокалов, будет сражаться за олимпийскую лицензию в лодке каноэ на дистанции 1000 метров. Его квалификационный заезд состоится в 14:46 по местному времени.