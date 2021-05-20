В Барнауле снова пройдет краевая Спартакиада предпринимателей

5 июня в спортивном клубе «Темп» пройдет II летняя краевая Спартакиада субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Мероприятие состоится при поддержке Министерства спорта Алтайского края, управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, под эгидой регионального отделения ОООМСП «Опора России».

Спартакиада проводится в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014-2020 годы (с изменениями на 2 марта 2021 года), национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства) и направлена на достижение национальной цели развития «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».

– Идея Спартакиады родилась еще в 2019 году, и очень удачно удалось ее реализовать. Соревнования ориентированы исключительно на предпринимателей и представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Основной идеей, конечно же, остается неформальное общение бизнес-среды, но спорт вносит корректировки в это общение: он придает такому общению здоровый соревновательный интерес. В первую спартакиаду такое общение принесло свои плоды: появились новые проекты и найдены точки взаимодействия между некоторыми компаниям, – говорит председатель Алтайского краевого отделения «Опора России» Евгений Госьков.

В рамках Спартакиады участники будут состязаться в стритболе, бадминтоне, гиревом спорте, футболе, настольном теннисе, шахматах, перетягивании каната, петанку и дарсту, по желанию участники могут попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Команды должны принять участие не менее чем в пяти видах программы, причем от одной организации или объединения количество команд не ограничивается.

Спартакиада состоится 5 июня в СК «Темп», начало в 9.00. Церемония награждения запланирована на 18.00.