В Барнауле стартовал Кубок мира по гребле

Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ стартовал успешно. Началось всё в 10:00 квалификационными олимпийскими заездами у женщин в каноэ на дистанции 200 метров. Уже прошло несколько заездов.

Российская спортсменка Наталья Подольская, которая борется за олимпийскую лицензию, уверенно выиграла свой квалификационный заезд и вышла в финал.

Первый день Кубка мира по гребле в Барнауле. Фото: Ярослав Махначёв

Турнир идёт по плану. Конечно, на гребном канале прохладно, неприятный ветер, но присутствующих это не смущает — некоторые спортсмены, даже из южных стран, ходят в шортах. Болельщиков пока ещё немного, но постепенно трибуны заполняются.