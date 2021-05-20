Высокая пожароопасность сохраняется в Алтайском крае

По данным синоптиков, с 20 по 24 мая 2021 года в регионе местами в западных районах сохранится высокая (4-й класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости).

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

ГУ МЧС России по Алтайскому краю настоятельно просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

Не жгите сухую траву и мусор, воздержитесь от любого использования открытого огня! Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения.

Напомним: согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима «влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей».

В сложившихся обстоятельствах каждому важно быть особенно внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности. Небрежное обращение с огнём даже на удалённом расстоянии от построек может привести не только к уничтожению имущества, но и гибели человека. Напоминаем, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101.