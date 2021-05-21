Выставки

Выставочный зал музея «Город»

(пр. Ленина, 111, тел. 61-18-49)

До 30 мая – персональная выставка члена Союза художников России Ивана Ильющенко «13+1» (6+). Представленные работы написаны в путешествиях по 13 странам и России. Это графика, гиперреализм (аэрография) и смешанная техника. Иван является лауреатом и победителем многочисленных конкурсов. Его работы находятся в частных коллекциях в России и заграницей, продаются в галереях Италии и Испании. Экспозиция – одна из самых крупных персональных выставок среди проходивших в музее, вмещает в себя более 400 работ.

Также участие в выставке принимает художник-акварелист Александр Гордиенко.

Выставочная площадка Краеведческого музея

(ул. Ползунова, 39, тел. 50-77-24)

До 29 августа – выставка «Доисторические миры» (6+). Представлено около 200 предметов. В основе лежит коллекция музея, а также предметы из частной коллекции руководителя ООО «Растем вместе» Анны Паутовой. Наиболее ранние из экспонатов – археоциаты – имеют возраст около 570 млн лет и относятся к раннекембрийскому периоду. Также на выставке экспонируются кости представителей мегафауны ледникового периода, некогда населявших территорию современного Алтая: мамонта, шерстистого носорога, бизона.

До 30 мая – выставка «Рукоделие – связь времен» (6+) творческого объединения из г. Бийска «Куклы «Берегини». Сообщество участвует в ярмарках, выставках, народных праздниках, фестивалях, хороводах, проводит хороводно-игровые программы, свадебные обряды, организуют выставки кукол в народной одежде, устраивают фотосессии в народных костюмах.

Библиотека им. Н.К. Крупской

(пр. Строителей, 21, 61-99-85)

До 1 июня – выставка «Человек в космосе: летопись покорения» (6+). Представлены работы советских художников – образцы агитационного плакатного искусства. призывающие к новым свершениям в покорении космического пространства и рассказывающие о героях космоса.

Музеи

ГХМАК

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

До 5 июня – персональная выставка юной художницы Аллы Кощеевой «Кощеево царство» (6+). Выставка проходит в рамках социального проекта «Мы равны», представляющего творческие работы, созданные молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья. Ведущий мотив творчества Аллы – природа и разнообразие животного мира планеты. Мозаичные рисунки наполнены теплотой, искренней любовью к жизни и огромной энергией счастья.

До 30 мая – выставка Николая Мингалеева «Art-биография» (6+). В работах художника огромное значение имеет свет. Он почти всегда является одним из главных героев. Закаты и восходы, то время, когда человек, оставшись наедине с природой или самим собой, имеет возможность погрузиться в собственные мечты, возлюбить свои грезы как реалии завтрашнего дня.

Музей «Город»

(ул. Л. Толстого, 24, тел. 65-87-94)

До 30 мая – выставка «Татуировка – древний вид искусства или веяние моды» (6+). Тату – один из самых древних способов украшения и модификации тела, но именно она чаще всего вызывает бурную реакцию окружающих. Почему? На выставке представлена личная коллекция тату-мастера с международным именем – Александра Пашкова, собранная им за 16 лет профессиональной деятельности в России и за рубежом.

ГМИЛИКА

(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)

До 29 мая – выставка «Доказано было судьбой и строкою…» (6+). Приурочена к 70-летию создания Алтайской краевой писательской организации. Представлены материалы из музейных тематических собраний и личных фондов писателей, отражающие деятельность писательской организации с 1950-х до начала 1970-х гг., редкие фотографии, вырезки из газет, рукописи и издания, а также личные вещи писателей.

Планетарий

(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

22 мая, суббота

«На голубой планете» (6+) – 11.00.

«От Земли до Вселенной» (12+) – 13.00.

«Созвездия» (12+) – 15.00.

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 19.00.

«Тайны Красной планеты» (12+) – 20.00.

23 мая, воскресенье

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00.

«Солнце. Наша живая звезда» (6+) – 13.00.

«Тайны Красной планеты» (12+) – 15.00.

24 мая, понедельник

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00.

«Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) – 15.00.

25 мая, вторник

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00.

«Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) – 13.00.

«Необыкновенные небесные явления» (12+) – 15.00.

26 мая, среда

«Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) – 13.00.

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) – 15.00.

27 мая, четверг

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00.

«Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) – 12.00.

«Необыкновенные небесные явления» (12+) – 13.00.

28 мая, пятница

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00.

«Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) – 13.00.

Театры

Театр драмы

(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)

25 мая, вторник

Проект «Реплики» (нужный диалог с экспертами «Зачем издеваться над классикой?», 16+) – 18.30.

27 мая, четверг

А. Цыпкин. «Интуиция» (трагикомедия, 18+) – 18.30.

28 мая, пятница

А. Цыпкин. «Интуиция» (трагикомедия, 18+) – 18.30.

29 мая, суббота

А. Цыпкин. «Интуиция» (трагикомедия, 18+) – 17.30.

Музыкальный театр

(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)

21 мая, пятница

«Золотой теленок» (мюзикл, 16+) – 18.30.

22 мая, суббота

«Три мушкетера» (мюзикл, 12+) – 17.00.

23 мая, воскресенье

«Волшебник Изумрудного города» (мюзикл для детей, 0+) – 11.00.

Молодежный театр Алтая

(пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

21 мая, пятница

В. Золотухин. «Пой, Вовка…» (дневники, 12+) – 18.30.

22 мая, суббота

«Мы лепили Колобок…» (сказка-игра, 0+) – 12.00.

У. Шекспир. «Гамлет» (трагедия, 16+) – 17.00.

23 мая, воскресенье

«Цветик-семицветик» (сказка о том, как найти счастье, 6+) – 12.00.

К. Марашевский. «КамедЫя» (комедия, 12+) – 17.00.

26 мая, среда

П. Вюлленвебер. «Временно недоступен» (семейная история, 12+) – 18.30.

Театр кукол «Сказка»

(пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90)

22 мая, суббота

«Алиса в Стране чудес» (фантасмагория, 6+) – 11.00.

«Не ежик» (театр на подушках, 3+) – 11.30, 12.30.

23 мая, воскресенье

«Лягушка-путешественница» (сказка, 4+) – 11.00.

«Колобок» (театр на подушках, 2+) – 11.30, 12.30.