До 30 мая – персональная выставка члена Союза художников России Ивана Ильющенко «13+1» (6+). Представленные работы написаны в путешествиях по 13 странам и России. Это графика, гиперреализм (аэрография) и смешанная техника. Иван является лауреатом и победителем многочисленных конкурсов. Его работы находятся в частных коллекциях в России и заграницей, продаются в галереях Италии и Испании. Экспозиция – одна из самых крупных персональных выставок среди проходивших в музее, вмещает в себя более 400 работ.Также участие в выставке принимает художник-акварелист Александр Гордиенко.
До 29 августа – выставка «Доисторические миры» (6+). Представлено около 200 предметов. В основе лежит коллекция музея, а также предметы из частной коллекции руководителя ООО «Растем вместе» Анны Паутовой. Наиболее ранние из экспонатов – археоциаты – имеют возраст около 570 млн лет и относятся к раннекембрийскому периоду. Также на выставке экспонируются кости представителей мегафауны ледникового периода, некогда населявших территорию современного Алтая: мамонта, шерстистого носорога, бизона.
До 30 мая – выставка «Рукоделие – связь времен» (6+) творческого объединения из г. Бийска «Куклы «Берегини». Сообщество участвует в ярмарках, выставках, народных праздниках, фестивалях, хороводах, проводит хороводно-игровые программы, свадебные обряды, организуют выставки кукол в народной одежде, устраивают фотосессии в народных костюмах.
До 1 июня – выставка «Человек в космосе: летопись покорения» (6+). Представлены работы советских художников – образцы агитационного плакатного искусства. призывающие к новым свершениям в покорении космического пространства и рассказывающие о героях космоса.
До 5 июня – персональная выставка юной художницы Аллы Кощеевой «Кощеево царство» (6+). Выставка проходит в рамках социального проекта «Мы равны», представляющего творческие работы, созданные молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья. Ведущий мотив творчества Аллы – природа и разнообразие животного мира планеты. Мозаичные рисунки наполнены теплотой, искренней любовью к жизни и огромной энергией счастья.
До 30 мая – выставка Николая Мингалеева «Art-биография» (6+). В работах художника огромное значение имеет свет. Он почти всегда является одним из главных героев. Закаты и восходы, то время, когда человек, оставшись наедине с природой или самим собой, имеет возможность погрузиться в собственные мечты, возлюбить свои грезы как реалии завтрашнего дня.
До 30 мая – выставка «Татуировка – древний вид искусства или веяние моды» (6+). Тату – один из самых древних способов украшения и модификации тела, но именно она чаще всего вызывает бурную реакцию окружающих. Почему? На выставке представлена личная коллекция тату-мастера с международным именем – Александра Пашкова, собранная им за 16 лет профессиональной деятельности в России и за рубежом.
До 29 мая – выставка «Доказано было судьбой и строкою…» (6+). Приурочена к 70-летию создания Алтайской краевой писательской организации. Представлены материалы из музейных тематических собраний и личных фондов писателей, отражающие деятельность писательской организации с 1950-х до начала 1970-х гг., редкие фотографии, вырезки из газет, рукописи и издания, а также личные вещи писателей.
22 мая, суббота«На голубой планете» (6+) – 11.00. «От Земли до Вселенной» (12+) – 13.00. «Созвездия» (12+) – 15.00. «Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 19.00. «Тайны Красной планеты» (12+) – 20.00.
23 мая, воскресенье«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00. «Солнце. Наша живая звезда» (6+) – 13.00. «Тайны Красной планеты» (12+) – 15.00.
24 мая, понедельник«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00. «Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) – 15.00.
25 мая, вторник«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00. «Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) – 13.00. «Необыкновенные небесные явления» (12+) – 15.00.
26 мая, среда«Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) – 13.00. «Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) – 15.00.
27 мая, четверг«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00. «Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) – 12.00. «Необыкновенные небесные явления» (12+) – 13.00.
28 мая, пятница«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00. «Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) – 13.00.
25 мая, вторникПроект «Реплики» (нужный диалог с экспертами «Зачем издеваться над классикой?», 16+) – 18.30.
27 мая, четвергА. Цыпкин. «Интуиция» (трагикомедия, 18+) – 18.30.
28 мая, пятницаА. Цыпкин. «Интуиция» (трагикомедия, 18+) – 18.30.
29 мая, субботаА. Цыпкин. «Интуиция» (трагикомедия, 18+) – 17.30.
21 мая, пятница«Золотой теленок» (мюзикл, 16+) – 18.30.
22 мая, суббота«Три мушкетера» (мюзикл, 12+) – 17.00.
23 мая, воскресенье«Волшебник Изумрудного города» (мюзикл для детей, 0+) – 11.00.
21 мая, пятницаВ. Золотухин. «Пой, Вовка…» (дневники, 12+) – 18.30.
22 мая, суббота«Мы лепили Колобок…» (сказка-игра, 0+) – 12.00.У. Шекспир. «Гамлет» (трагедия, 16+) – 17.00.
23 мая, воскресенье«Цветик-семицветик» (сказка о том, как найти счастье, 6+) – 12.00.К. Марашевский. «КамедЫя» (комедия, 12+) – 17.00.
26 мая, средаП. Вюлленвебер. «Временно недоступен» (семейная история, 12+) – 18.30.
22 мая, суббота«Алиса в Стране чудес» (фантасмагория, 6+) – 11.00.«Не ежик» (театр на подушках, 3+) – 11.30, 12.30.
23 мая, воскресенье«Лягушка-путешественница» (сказка, 4+) – 11.00.«Колобок» (театр на подушках, 2+) – 11.30, 12.30.