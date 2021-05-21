Барнаульцев просят сообщать об экологических правонарушениях

В Барнауле в рамках Дней защиты от экологической опасности состоится городская акция «Зеленый телефон».

Фото: canva.com

По сообщению пресс-службы администрации Барнаула, с 24 мая по 4 июня горожане могут позвонить по телефонам 370-359, 370-358, 370-389 и сообщить о фактах экологических правонарушений. В частности, о захламлении лесопарковых зон и прибрежных территорий отходами производства и потребления; сбросе загрязняющих веществ в водоемы, незаконной вырубке и (или) повреждении зелёных насаждений, о собранных, но не вывезенных после субботника ветках и листве.

На звонки будут отвечать сотрудники отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула в будние дни с 9 до 16 часов.



