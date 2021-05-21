Столица гребли. Как открывали барнаульский турнир мирового уровня

Соревнования второго этапа Кубка мира по гребле стартовали утром в четверг, а в пятницу прошла официальная церемония открытия турнира. В ней приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель комитета по физической культуре, спорту, культуре и делам молодежи Госдумы РФ Борис Пайкин, председатель АКЗС Александр Романенко, председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, первый вице-президент ICF Томас Конецко, главы районов краевой столицы. Накануне своё приветствие участникам барнаульских стартов направил президент страны Владимир Путин, его со сцены зачитал полномочный представитель президента РФ в СФО Вадим Головко.

Фото: Ярослав Махначёв.

В этом году проходящий в Барнауле II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ — единственный турнир такого уровня на территории стран.

— Эти престижные международные соревнования объединили в Барнауле известных спортсменов из многих стран, которые смогут продемонстрировать своё мастерство и побороться за победу и право стать участником Игр XXXII Олимпиады в Токио, — отметил в своём приветствии Владимир Путин, отметив вклад в организацию турнира Фонда поддержки олимпийцев России и работу правительства Алтайского края по подготовке и проведению ответственных стартов.

Перед церемонией открытия почётные гости познакомились с инфраструктурой гребного канала и отметили высокий организационный уровень турнира.

Олег Матыцин поздравил Барнаул с присвоением звания «Город трудовой доблести», поблагодарил Международную федерацию гребли за доверие стране и Алтайскому краю провести соревнования, а принимающую сторону — за их организацию. Борис Пайкин назвал барнаульский этап Кубка мира по гребле важнейшим событием и восхитился инфраструктурой гребного канала.

— Он изменился за короткий срок, это большое достижение, в Барнауле после турнира останется прекрасное наследие для молодых спортсменов, — заявил Борис Пайкин.

Виктор Томенко отметил, что принимать такие соревнования — одновременно и честь, и ответственность, и поблагодарил всех, кто участвовал в их организации.

— Барнаул на четыре дня стал эпицентром мировой гребли, спасибо спортсменам за возможность увидеть всю красоту этого вида спорта, — сказал глава региона.

Подняты флаги России, Алтайского края и Международной федерации гребли, отгремел салют, завершилась красочная творческая часть церемонии открытия, в которой приняли участие вокальные и танцевальные коллективы и самый настоящий живой медведь. «Соревнования в Барнауле объявляю открытыми!» — провозгласил Томас Конецко.