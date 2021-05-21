Рассказываем, как себя чувствуют в Барнауле спортсмены экзотических стран

Во втором этапе Кубка мира по гребле в Барнауле принимают участие представители 57 государств. Среди них есть не только лидеры мировой гребли, но и экзотические для нас страны, например, Мозамбик.

Африканские спортсмены в Барнауле стойко противостоят непогоде. Фото: Олег Харлов.

В Барнаул прилетели всего два спортсмена из этой африканской страны — Йохим Манике и Йохим Лобо. В первый день турнира им было непросто, непривыкшие к такой погоде африканцы боролись не только с соперниками, но и холодным ветром с дождём. Неслучайно в конце дня на наш вопрос, с чем у них ассоциируется Барнаул, они с улыбкой ответили — с холодом. Но потом Лобо добавил:

— Нам нравится это место. Мы не знали, где это — Барнаул. Некоторые говорили, что тут прохладно. Когда мы приехали, тут было очень жарко, мы даже не поверили, что бывают морозы. Но они наступили.

Оба спортсмена участвовали в олимпийской квалификации, вышли в полуфиналы. Манике в своём заезде на 1000 метров вообще стартовал в дождь.

— Было непросто, но это хороший опыт для меня, — поделился он.

Оба спортсмена — студенты, Лобо учится в Португалии на инженера-программиста, его соотечественник — у себя на родине по той же специальности. Они рассказывают, что в Мозамбике гребля не самый популярный вид спорта, но руководство страны старается его развивать.

В Барнауле африканцев на дистанции можно будет увидеть и в другие дни соревнований. Этап Кубка мира по гребле в краевой столице проходит с 20 по 23 мая.