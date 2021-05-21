Марафон «Новое знание» бьёт рекорды просмотров. Что будет, когда выступит Илон Маск?

Всероссийский просветительский марафон «Новое знание» стартовал 20 мая. В первый день онлайн-трансляцию посмотрели более 5 млн человек, — сообщает пресс-служба марафона.

Илон Маск

Фото: Kiichiro Sato

В день открытия перед участниками марафона выступил 31 спикер. Среди них первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев.

Открытый урок о развитии технологий, которые позволят сохранить природные ресурсы, провёл президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Михаил Ковальчук

Фото: скриншот marathon.znanierussia.ru

«Выход есть один: жить, как сегодня, в этом техническом укладе — это война за ресурсы, а второй выход — создать природоподобную техносферу», — отметил Ковальчук.

На открытый диалог в рамках марафона вышел известный телеведущий Владимир Познер. Он ответил на вопросы зрителей о книгах, политике, путешествиях и, конечно, будущем телевидения.

Владимир Познер

Фото: скриншот marathon.znanierussia.ru

«Я не думаю, что телевидение исчезнет из-за новых технологий. У телевидения есть одно уникальное преимущество перед всеми остальными СМИ. Телевизор даёт вам возможность видеть то, что происходит в тот самый момент, когда это происходит», — отметил Владимир Познер.

Долгожданное выступление на форуме Илона Маска ожидается сегодня — 21 мая с 10:15 до 11:00 по московскому времени. Приедет ли знаменитый миллиардер лично или присоединится к форуму по видеосвязи и о чём расскажет аудитории — не уточняется.

Также 21 мая состоятся выступления сооснователя Apple Стива Возняка и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Мастер-класс даст ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

Николай Цискаридзе

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Напомним, просветительский марафон проводит с 20 по 22 мая общество «Знание». Всего запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. В мероприятие проходит в 8 городах России. Жители Алтайского края могут присоседиться к форуму онлайн по ссылке.