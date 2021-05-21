Онколог рассказал, при каких симптомах нужно незамедлительно обращаться к врачу

Симптомы, сигнализирующие о серьёзных проблемах, назвал главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

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Он заявил, что насторожённость должны вызвать резкое и немотивированное похудение, а также слабость или уплотнения в любых частях тела.

«Если есть какие-то общие симптомы заболевания — немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен, — это должно стать поводом максимально быстрого обращения к врачу», — заявляет Хатьков.

Ранее онколог Григорий Кобяков предупредил, что налёт на языке, изменение размеров или кровоточивость родинок, а также затруднённое мочеиспускание у мужчин могут свидетельствовать о развитии рака, пишет «Российская газета» со ссылкой на «РИА Новости».