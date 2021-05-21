Последний шанс стать болельщиком Кубка мира по гребле — 21 и 22 мая

Билетов на финальные заезды 23 мая уже нет.

Фото: Михаил Полубедов

Увидеть гребной канал во всём его великолепии и приобщиться к соревнованиям — задача номер один для жителей и гостей города. Погода как раз пришла в норму, ветер с воды не такой ледяной, а спортивные заезды чередуются с развлекательной программой. Приехать можно в любое время — автобусы курсируют каждые 10 минут, билет можно купить без наценки непосредственно в месте посадки — на пересечении пр. Ленина и ул. Малой Олонской, возле магазина DNS. Гостей развлекают, как могут, разыгрывают призы и подарки от спонсоров по чекам товаров, участвующих в розыгрыше. Продают их здесь же. Выступают и небольшие группы артистов — мы попали на девушек-барабанщиц.

Фуд-корты, традиционные для развлекательных уличных мероприятий варёная кукуруза, чебуреки, шашлык, лимонады. Очень много фотозон, где можно сделать памятные фотографии. Также в перерывах между заездами комментаторы напоминали результаты розыгрыша олимпийских лицензий. В 16.00 начались очередные предварительные одиночные заезды на 500 м, и наблюдать это в непосредственной близости очень волнительно, а местами и забавно. Особенно, когда все уже финишировали, а один упорный догребает! Не поленитесь съездить, вам будет потом о чём рассказать!