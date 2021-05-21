Российские спортсмены в Барнауле завоевали одну олимпийскую лицензию

По результатам квалификационных олимпийских заездов в рамках этапа Кубка мира в Барнауле россияне завоевали одну олимпийскую лицензию. Ее, напомним, получали только победители финальных заездов.

Наталья Подольская. Фото: Ярослав Махначёв.

Путёвку в Токио сборной России принесла Наталья Подольская, блестяще выиграв финальный заезд на байдарке-одиночке на 200 метров. Светлана Черниговская на дистанции 500 метров на байдарке-одиночке финишировала в финале третьей.

Очень драматичным получился финал Ильи Штокалова на дистанции 1000 метров на каноэ-одиночке. Большую часть километрового отрезка он лидировал, но на финише резко сдал и пропустил вперед молдавского оппонента Сергея Тарновского. На финише Илье стало плохо, он выпал из каноэ. Спасатели оперативно достали его из воды, привезли к берегу, где ему очень долго оказывали помощь сначала у кромки канала, а потом в машине скорой помощи.

Таким образом Россия может выставить на Олимпийских играх в Токио участников в 16 дисциплинах гребли на байдарках и каноэ — предыдущие 15 лицензий были завоёваны ранее. Всего в программе Олимпиады в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ разыгрывается 18 комплектов медалей.

В Барнауле, напомним, разыгрывались шесть олимпийских лицензий. Борьба за них завершена, во второй половине дня стартовали гонки II этапа Кубка мира.