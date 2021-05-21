Самые яркие спектакли из репертуара легендарного театра им. Вахтангова увидели барнаульцы: большой обзор «ВБ»

В Барнауле завершились гастроли Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. В течение четырех дней барнаульская публика могла увидеть лучшие спектакли вахтанговцев, а также оценить диапазон репертуара легендарного театра, которому в этом году исполняется 100 лет.

Фото: Ярослав Махначёв

На двух фурах

Выступление театра им. Вахтангова — всегда событие. В Барнауле ценность этого момента особенно велика оттого, что вахтанговцы у нас впервые, если не считать приезд в 2014 году в качестве гостя I Всероссийского молодёжного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина директора театра им. Вахтангова Кирилла Крока. К тому же москвичи привезли к нам сразу несколько знаковых спектаклей из своего репертуара. Так, на сцене Алтайского краевого театра драмы состоялись показы двух масштабных спектаклей — «Евгений Онегин» и «Царь Эдип», созданных режиссёром Римасом Туминасом; в Молодёжном театре Алтая можно было увидеть постановки «Наш класс» Натальи Ковалёвой и «Крик лангусты» Михаила Цитриняка.

— Чтобы в визуальном плане барнаульские зрители не были ни в чем ущемлены, мы привезли с собой две фуры декораций, светового и звукового оборудования, что-то пришлось взять в вашем регионе напрокат. В любом случае художественный уровень спектаклей будет точно таким же, как если бы мы играли их на родной сцене, — рассказал Кирилл Крок.

Пожалуй, самыми зрелищными можно назвать постановки, показанные на сцене театра драмы. «Евгений Онегин» и «Царь Эдип» — знаковые работы легендарного режиссёра и худрука театра им. Вахтангова Римаса Туминаса, которые он создал в соавторстве с художником-сценографом Адомасом Яцовскисом.

— Туминас — наш гений! — заявил на пресс-конференции Сергей Маковецкий. — А гениальность — это нюансы, акварель, тончайшие вибрации души.

4000 зрителей посмотрели спектакли театра им. Вахтангова. После каждого показа публика горячо аплодировала актёрам, одаривала их цветами.

Двойственный мир

Спектакль «Евгений Онегин» считается самой дискуссионной постановкой вахтанговцев, его называют «театральным шлягером». Вместе с восторженными отзывами спектакль получает и немало упреков за слишком мрачную подачу «энциклопедии русской жизни». Однако даже критики не отказывают ему в образности и глубине.

«Евгений Онегин» Туминаса не выглядит как очередное исследование пушкинской эпохи, это скорее режиссерские фантазии на предложенную классиком тему, попытка описать не конкретных персонажей, а человеческие архетипы. Неслучайно со сцены не звучат лирические отступления или философские рассуждения автора, режиссёру интересен лишь сюжет. Но и эта линия подвергается гротескному переосмыслению. Достаточно вспомнить именины Татьяны, которые поставлены как череда комических номеров, корявый перевод с французского на русский письма Татьяны или дуэль, где Онегин не убивает, а буквально в упор расстреливает Ленского.

Герои спектакля в отличие от романа, где подробно описывается светская жизнь Петербурга или Москвы, словно оказываются в некоем безвременье, мистическом месте, где жизнь течёт совсем по другим законам. Объёмности этому мрачноватому пространству придает огромное зеркало, то и дело покачивающееся от сквозняков. Отражаясь в нём, и без того шаткий мир становится ещё более зыбким. В зеркале-то и преломляется балетный класс, который муштрует беспощадная танцмейстерша — Людмила Максакова, исполняющая и роль няни. Но двоится здесь не только реальность, двоятся и персонажи — у Туминаса два Онегиных (Сергей Маковецкий и Леонид Бичевин) и два Ленских (Олег Макаров и Василий Симонов), которые олицетворяют то ли молодость и старость, то ли реальность и иллюзии, то ли прошлое и будущее. Главная здесь явно Татьяна, которая, скорее дика, чем печальна и молчалива. Как пояснила исполнительница этой роли Ольга Лерман, работая с Римасом Туминасом, она всё не могла понять, зачем её героиня заламывает руки. И когда режиссёр объяснил: «Она же зверь, она влюблена!», актриса вдруг всё поняла — она схватила кровать с няней и давай носить её по сцене.

— Онегин мстит Татьяне за то, что не может испытывать похожих чувств, — прокомментировал накануне спектакля действия своего героя Леонид Бичевин. — И если Татьяна распахнута миру, то у него все зеркально по-другому. Не может он быть таким же трепетным, хрупким, ощущающим полноту жизни. В этом его низость, отчаянье, трагедия.

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Фото: Ярослав Махначёв

Не злоупотребляя древностью

В отличие от почти четырехчасового «Евгения Онегина», спектакль Римаса Туминаса «Царь Эдип» идёт час сорок без антракта. И в этом его цельность, энергия и мощь. В основе постановки — душераздирающая трагедия Софокла. Но, несмотря на материал 2,5-тысячелетней давности, режиссёр не злоупотреблял древностью — он поставил абсолютно современную историю, ничуть не поступившись заложенными в неё смыслами.

На сцене разворачивается история Эдипа (Виктор Добронравов), прошедшего путь от самоуверенного правителя к прозревшему слепцу, себя наказавшему. Счастливый царь и семьянин в один миг осознаёт, что всё, чем он прежде гордился — повод для покаяния и невыносимой боли. Страшные предсказания о том, что сын убьёт отца и женится на матери (Людмила Максакова), сбылись. И эта неотвратимость рока показана с помощью красноречивой метафоры — надвигающегося огромного катка, который в финале сметает и людей, замирает над зрительным залом и нехотя поворачивает обратно.

— Эта постановка родилась в 2016 году, в перекрёстный Год культуры Греции и России, — рассказал директор театра им. Вахтангова. — Мировая премьера спектакля «Царь Эдип» состоялась на сцене древнейшего из ныне действующих амфитеатров Греции.

В постановке роль хора фиванских старейшин, выступающих комментаторами происходящего, исполнили греческие актёры. На разные голоса они взывали к богам (их реплики были переведены с помощью субтитров), но определиться, чью сторону лучше занять здесь, на земле — Эдипа или слепого прорицателя (Евгений Князев) — им было явно не под силу.

«Царь Эдип». Фото: vakhtangov.ru

Уроки истории

Спектакль «Наш класс» режиссёра Натальи Ковалёвой обозначен в афише как «история в 14 уроках». И действительно эта пьеса, написанная польским драматургом Тадеушем Слободзянеком, основана на реальных событиях, отсылающих в оккупированную немцами Польшу 1941 года. Именно тогда местные жители городка Едвабне согнали в овин и заживо сожгли 1600 соседей-евреев. Эта история рассказана на примере одного класса, в котором учились и поляки, и евреи. Попав в чудовищную ситуацию, они сами становятся чудовищами, теряющими на глазах у зрителей человеческий облик. После войны это и другие преступления разбирались в суде, были вынесены и приговоры. Но до подлинного осмысления страшного прошлого дело дошло значительно позже. И этот спектакль — шаг на пути к усвоению уроков истории. Не случайно именно «Наш класс», буквально выворачивающий наизнанку душу, в репертуаре вахтанговцев считается самым кассовым (хотя в нём не заняты знаменитости).

Кстати, театр им. Вахтангова — первый в Москве, где была поставлена страшная пьеса польского драматурга. Актриса и педагог Наталья Ковалёва начала репетиции этого материала ещё в 2012 году — с тогда ещё студентами «подведомственного» театру Щукинского училища. Поначалу долго искали форму, которая бы заинтересовала худрука Римаса Туминаса, а получив одобрение, открыли этим спектаклем «Новую сцену» театра им. Вахтангова.

«Крик лангусты» режиссёра Михаила Цитриняка — биографический спектакль о жизни знаменитой актрисы Сары Бернар (Юлия Рутберг). В преклонном возрасте она отправляется на отдых вместе со своим вечным спутником Питом (Андрей Ильин). Ему женщина рассказывает о своей жизни — как она ссорилась с матерью, будучи ещё девочкой, как выступала перед знаменитыми и влиятельными людьми, сколько у неё было интриг, какие чувства она испытывала в отношениях… И если Сара рассказывает Питу все свои сокровенные тайны, то Пит постоянно подыгрывает ей, перевоплощаясь в тех людей, о которых она рассказывает — в её маму, коллег по сцене и многочисленных друзей.