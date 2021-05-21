Второй день Кубка мира: главное

Во второй день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле определятся обладатели шести олимпийских лицензий. Внимание российских болельщиков приковано к трем дисциплинам.

Илья Штокалов поборется за олимпийскую лицензию для сборной Россиию. Фото: Ярослав Махначёв.

Соревновательная программу 21 мая начнется в 10.00. Российский каноист Илья Штокалов (1000 метров) и байдарочницы Светлана Черниговская (500 метров) и Наталья Подольская (200 метров) успешно вышли в финал квалификационных олимпийских заездов. Подольская вышла туда напрямую после первого заезда, а Штокалов и Черниговская – через полуфиналы. Сегодня в финалах они будут бороться за олимпийские лицензии для сборной России на этих дистанциях. Подольская стартует в финале в 14.17, Черниговская – в 14.46, Штокалов в 15.09.

Перед этим в 12.50 стартует официальная церемония открытия турнира, ожидается, что в ней примет участие Министр спорта РФ Олег Матыцин.

После финалов олимпийской квалификации в 16.15 начнутся заезды этапа Кубка мира. В них стартуют представители Алтайского края Александр Дьяченко и Ирина Андреева.

Продлятся они до 18.00, после чего среди болельщиков состоится розыгрыш главного приза второго дня соревнований – автомобиля Lada Granta. Чтобы стать участников лотереи, необходимо купить атрибутику с символикой второго этапа Кубка мира на сумму не менее 500 рублей.