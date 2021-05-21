Жительница Алтайского села нашла у себя в огороде детёныша лося

Малыша нашли 18 мая 2021 года в селе Рассказиха.

О необычной находке женщина сообщила в охотничье хозяйство «ИнТур» в Первомайском районе. Она рассказала, что в огороде на своём участке обнаружила детёныша лося.

Охотовед хозяйства Александр Титаренко установил, что лосёнку меньше месяца. Малыш был в беспомощном состоянии и обессиленный.

Охотовед обследовал прилегающую к поселку территорию, но мать лосёнка не обнаружил. Чтобы животное не погибло, его поместили в сарай и напоили коровьим молоком. О данном факте было сообщено в управление охотничьего хозяйства минприроды Алтайского края.

19 мая 2021 года лосёнка доставили в Алтайскую краевую общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег».

Малыш оказался мальчиком, состояние его удовлетворительное. В настоящее время он проходит лечение и восстановление под присмотром ветеринаров и помещён в специальный вольер до полного восстановления, после чего будет принято решение о дальнейшей судьбе лосёнка. К сожалению, выпустить в природу его не представляется возможным, так как малыш сразу же погибнет. Вероятнее всего, он будет помещён в один из зоопарков, пишет пресс-служба минприроды АК по материалам управления охотничьего хозяйства.