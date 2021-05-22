«Хорошо бы в баню сходить»: призёр этапа Кубка мира из Алтайского края поделилась эмоциями после гонки

Представительница Алтайского края Ирина Андреева в третий день этапа Кубка мира по гребле в Барнауле завоевала бронзовую медаль в гонке каноэ-одиночек на 200 метров.

Ирина Андреева. Фото: Ярослав Махначёв.

— Я надеялась на награду, но, если честно, не ожидала. Впереди меня оказались очень сильные девочки (Дюбуа Ярислейдис из Кубы и Маллиярд Мария из Чили. — Прим. авт.), так что я безумно счастлива, — рассказал Ирина. — В Барнауле очень чувствуется поддержка, тут настоящий домашний дух. Последний раз такая обстановка была в 2014 году на чемпионате мира, который проходил в Москве. Рада тут выступать, рада медали. Очень давно не гонялась в одиночке, в основном в экипажах.

— Многие спортсмены говорят, что болельщики в Барнауле ведут себя нетипично активно для гребли.

— Да, это так, немного неожиданно и приятно. Единственная страна, где такую атмосферу видела. В Венгрии болельщики — настоящие фанаты гребли, они приходят с дуделками, трещётками. Но там говорят на иностранном языке, поэтому не обращаешь внимания, а тут слышишь, что болеют за тебя и за твою страну, это правда очень здорово.

— Про полуфиналы часто говорят, что на них можно поэкономить силы. Как было в Барнауле?

— Так иногда делают спортсмены, если уверены, что пройдут дальше. В Барнауле у нас на самом деле была возможность в полуфинале пойти не в полную силу, я этим воспользовалась.

— Сегодня после финиша даже с берега было видно, что вы замёрзли.

— Да, очень холодно, а я теплолюбивая. Руки очень замерзли, было бы теплее, может, ещё лучше бы выступила.

— Кстати, почему каноисты гребут кто босиком, кто в одном кроссовке?

— Представители жарких стран часто гребут босиком либо одевают обувь на одну ногу — на ту, которая опирается на колено. У нас же босиком особо не походишь, прохладно. Знаю только пару человек, кто летом так тренируется.

— Как будете греться?

— Сейчас бы в баньку (улыбается. —Прим. авт.). Приму душ, выпью горячий чай.

— Как оцените условия для соревнований?

— Тут есть все условия для стартов. Две трибуны рядом с водой, обводной канал. Есть турниры, где его нет, там постоянная волна. В Барнауле очень достойное место для проведения соревнований международного уровня. Ещё бы гостиницу сюда.

— Лодка, предоставленная организаторами, вам подошла?

— Вот лодка досталась немного не по моему весу, мне надо бы чуть легче, чтобы хорошо сидеть в воде. Но тут выбора не было. Это как взять ботинки на пару размеров больше, вроде и можно пройти, но будешь хлюпать.

— Что у вас в планах после барнаульского турнира?

— Сначала чемпионат Европы, выступлю на дистанции 200 метров в паре с Олесей Ромасенко. Потом будет чемпионат России, отборочный на Олимпиаду. Буду бороться за попадание туда опять же в паре с Олесей и в одиночке. Но я ещё завтра тут выступлю в двойке-миксте. Должна была идти с Иваном Штылем, но он по семейным обстоятельствам не приехал. Вот пойду с Дмитрием Шаровым. Проблема в том, что мы гребём с одной стороны и не умеем рулить. Он, как мужчина, встанет на руль — больше шансов, что справится. Так что будет весело и необычно.