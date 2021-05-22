Предприимчивые барнаульцы перепродают билеты на Кубок мира по гребле

Предложений на «Авито» немного, но они есть!

Фото: Татьяна Латышева

II этап Кубка мира по гребле вызвал большой интерес у горожан и гостей города. И те, кто затянул с покупкой билетов, об этом горько пожалели, ведь билеты на финальные заезды на Касса.ру закончились уже в пятницу. Некоторые счастливчики ещё успели приобрести входные билеты на набережную на финал в среду и четверг — 19-20 мая.

В пятницу, 21 мая, к 17:00 закончились билеты на субботний соревновательный день. Многие из болельщиков обзванивали билетные кассы из автобуса, который вёз их с гребного канала, сокрушаясь, что не догадались купить билеты сразу на два дня. Многие задавали вопросы, где найти перекупщиков, которые неминуемо должны были появиться. И они появились! В субботу на «Авито» выставили сразу несколько билетных лотов на продажу. Цены: от 300 рублей за входной, с минимальной наценкой в 200 рублей, до 700 и 1000 на трибуны, с наценкой в три с половиной и пять раз! Так как многие покупали билеты онлайн, сделку можно было совершить, не встречаясь с покупателем!