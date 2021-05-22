Работы по реконструкции моста в с. Власиха выполнены на 75%

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев проверил ход работ по реконструкции моста через реку Власиха по ул. Мамонтова.

Фото: barnaul.org

Представители подрядной организации проинформировали о том, как выполняется строительство объекта, также они обсудили технические вопросы и качество выполняемых работ. Председатель комитета отметил высокий темп работ и обратил внимание на необходимость и в дальнейшем соблюдать высокое качество.

Также на официальном сайте Барнаула сообщается, что в соответствии с муниципальным контрактом реконструкция моста должна быть завершена в августе 2021 года. Однако подрядчик планирует сдать объект уже в июле.

— На сегодняшний день работы выполнены на 75% от общего объёма: демонтирован существующий мост, выполнено устройство временной объездной дороги, перенесены коммуникации, забиты сваи, смонтированы балки пролётных строений, уложены защитные слои из цементобетона и гидроизоляция, установлены тротуарные блоки. Ведутся работы по устройству подходов к мосту, перильного ограждения, водоотводных сооружений. Работы выполняет подрядная организация ООО «Виарум», — сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в октябре 2020 года начата реконструкция моста через р. Власиха по ул. Мамонтова в с. Власиха. Известно, что стоимость работ составляет 53 млн рублей.

Мост через р. Власиха связывает две половины села Власиха и обеспечивает транспортное сообщение жителей п. Лесного, Павловского района с центральной частью города Барнаула. Положительным эффектом реконструкции моста будет безопасное движение как автомобильного транспорта за счёт увеличения ширины полосы движения, так и пешеходов за счёт увеличения ширины тротуаров. Существующий мост ориентировочно был построен в 1980 году. Ранее работы по ремонту или реконструкции моста не проводились, выполнялись лишь работы по ремонту перильных ограждений.

