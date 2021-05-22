Рассказываем, как тушить горящее масло на сковороде

Всем известно, что масло имеет свойство воспламеняться, когда становится слишком горячим. Оставленное без присмотра на сковороде оно загорится в считаные минуты. «Вечерний Барнаул» рассказывает, как правильно потушить загоревшееся на сковородке масло.

Фото: canva.com

Запомните: не тушите горящее масло водой!

Это ошибка номер один, которую делают многие люди при возгорании масла. Вода и масло не смешиваются, попадание воды на горящее масло только усугубит ситуацию и приведёт к большему распространению огня.

Управление ГОЧС и ПБ в Алтайском крае, сообщает: если на вашей кухне вспыхнул масляный пожар, самое первое, что нужно сделать, — выключить плиту.

Если время позволяет, сначала наденьте рукавицы, чтобы кипящее масло не обожгло кожу рук. Затем накройте сковороду крышкой (но не стеклянной!). Также можно накрыть горящую посуду железным противнем. Без доступа кислорода огонь самостоятельно погаснет, а вам останется только уничтожить следы неудачной готовки. Кроме того, масляный пожар можно засыпать содой — она поглощает кислород. Но сода поможет, если пламя совсем небольшое.

Известно, что одна из самых частых причин бытовых пожаров — загоревшееся на плите масло.