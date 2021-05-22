Российская байдарочница, завоевавшая олимпийскую лицензию, оценила барнаульский старт

Единственную из трех возможных олимпийских лицензий, за которую боролись российские гребцы на этапе Кубка мира в Барнауле, завоевала байдарочница из Архангельска Наталья Подольская.

Фото: Ярослав Махначёв.

В первый день квалификационного турнира она уверенно выиграла отборочный заезд в байдарке-одиночке на 200 метров и вышла в финал, а в пятницу в победила и в решающей гонке.

– В Венгрии на первом этапе Кубка мира у меня не получилось завоевать лицензию, поэтому приехала сюда. Не жалею: стартовала, проверила себя посоперничала с другими спортсменками. Задача была со старта делать отрыв и выигрывать, – рассказала Наталья.

По ее оценке, барнаульский канал соответствует всем мировым стандартам, спортсмены даже забывают, что находятся в России, а не за границей, где чаще всего проходят этапы Кубка мира.

– Здесь своеобразный ветер, то встречный, то попутный. Но мы и против ветра умеем ходить, и к холоду привычные, – говорит Наталья.

Восхитили байдарочницу и барнаульские болельщицы.

– В Европе публика потише, по крайней мере, российских спортсменов они так не поддерживают. Тут уже со старта, как только мы встаем в стартовую ловушку, нас начинают гнать вперед, это непривычно. Но если умеешь абстрагироваться от этого, то проблем нет, – считает Наталья.

То, что в Барнауле спортсмены выступают не на личных лодках, а на предоставленных организаторами, тоже не мешает.

– Мне помогли братья Агеевы (организаторы крупного турнира в Москве – прим.авт.), дали мне свою личную байдарку, она ничем не хуже, чем моя, тоже стала чемпионкой. На самом деле предоставленная лодка не такая большая проблема, если у спортсмена есть возможность выбрать из нескольких моделей и найти ту, к которой он привык. Вот если весло будет чужое, если сломается свое – это трагедия, к веслам мы очень привыкаем, – рассказывает спортсменка.

В заездах Кубка мира Наталья Подольская участвовать не будет, уже в субботу утром она улетела в Краснодар на сбор перед чемпионатам Европы, который стартует 3 июня в Польше. Задача на этот турнир – выступить в свою силу, побороться за медаль и при этом не устать, ведь с 16 по 21 июня спортсменов ждет чемпионат России. Его победители и отправятся на Олимпиаду в Токио. Наталья завоевала для России возможность выставить там спортсмена на дистанции 200 метров в женской байдарке-одиночке, а вот за личную возможность выступить там еще предстоит борьба.

Еще два российских спортсмена в Барнауле путевки на Олимпиаду завоевать не смогли. Светлана Черниговская на дистанции 500 метров на байдарке-одиночке финишировала в финале третьей. Илья Штокалов финишировал вторым на дистанции 1000 метров на каноэ-одиночке, заставив поволноваться болельщиков и организаторов. Большую часть километрового отрезка он лидировал, но на финише резко сдал и пропустил вперед молдавского оппонента Сергея Тарновского. На финише Илье стало плохо, он выпал из каноэ. Спасатели оперативно достали его из воды, привезли к берегу, где ему очень долго оказывали помощь сначала у кромки канала, а потом в машине скорой помощи. Сейчас со спортсменов все в порядке.

Таким образом Россия может выставить на Олимпийских играх в Токио участников в 16 дисциплинах гребли на байдарках и каноэ — предыдущие 15 лицензий были завоёваны ранее. Всего в программе Олимпиады в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ разыгрывается 18 комплектов медалей.