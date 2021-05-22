Соцсети: в Барнауле на ул. Рабочей произошёл пожар

В группе «Инцидент Барнаул» сообщается о пожаре в Ленинском районе.

Фото: vk.com/incident22

Сообщение о пожаре в МЧС по краю на улице Рабочей поступило в 14:24. По прибытии к месту вызова было установлено, что открытым пламенем горит баня на одном из участков. На месте работало две автоцистерны и восемь человек личного состава. Пожар локализован в 14:50 на площади около 20 квадратных метров.

Также участники сообщества в комментариях рассказали о пожаре в районе пересечения Юрина – Малахова. На месте работают пожарные. Официальной информации пока нет.