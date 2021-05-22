Сотрудница барнаульской кофейни перевела лжедиректору 25 тысяч рублей

Полицейские устанавливают личность интернет-мошенницы, которая путём обмана заставила жительницу Барнаула перечислить ей выручку на банковскую карту.

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По сообщению управления МВД России по г. Барнаулу, в отдел полиции по Центральному району поступило заявление от 21-летней девушки о том, что неизвестные путём обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 25 000 рублей.

Девушка рассказала, что на протяжении полугода она работает в одной из кофеен краевой столицы. Накануне на рабочий номер кофейни позвонила женщина, которая представилась директором организации и поинтересовалась, прошла ли инкассация. У потерпевшей не возникло сомнений в том, что ей звонит именно директор, потому что женщина назвала её по имени и задавала вопросы, касающиеся деятельности.

В ходе разговора лжедиректор попросила перевести ей деньги в размере 36 000 рублей, которые лежали в кассе. Девушка отправилась к ближайшему банкомату, зачислила себе на карту 25 000 рублей и перевела их на продиктованный номер. Затем намеревалась перечислить ещё 11 000 рублей, но банк заблокировал её карту, так как посчитал операцию подозрительной. Уже потом, вернувшись на работу, девушка узнала от сотрудников кофейни, что всё это время с ней беседовала злоумышленница.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».