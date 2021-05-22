В Барнауле началась «Ночь музеев». Фотообзор

Сегодня, 22 мая, в Барнауле проходит ежегодная акция «Ночь музеев». Её торжественное открытие состоялось на пешеходной улице Мало-Тобольской.

Фото: Татьяна Латышева

Церемония открытия впечатлила всех пришедших на Мало-Тобольскую. Известная в Барнауле улица стала центром алтайского гостеприимства. Мини-викторины, подарки, издания-гиды — каждый нашёл здесь что-то по душе. Особое очарование придала встретившая гостей дева в голубом одеянии — ожившая Принцесса Катунь из фильма «Тайна принцессы Катуни», который зрители увидели в формате 3D.

Фото: Татьяна Латышева

Программа акции «Ночь музеев» обширна — посетителям открыли двери 33 музея Барнаула, около 90 краевых культурных площадок подготовили для гостей экскурсии, мастер-классы, выступления творческих коллективов, выставки и шоу-программы.

Если вы ещё не решили, что посетить в музейную ночь, «Вечерний Барнаул» предлагает познакомиться с полной программой акции и обязательно сходить с семьёй или друзьями на выбранную площадку.

Напоминаем, что для удобства барнаульцев сегодня продляется работа городского транспорта. Также не забудьте, что в ночное время несовершеннолетние участники акции должны перемещаться по городу в сопровождении взрослых.

Наш обозреватель Татьяна Латышева подготовила фотообзор с места событий и постаралась охватить максимальное количество площадок.