«Вектор» начал выпускать по миллиону доз вакцины от коронавируса в месяц

Научный центр «Вектор» начал выпускать по миллиону доз вакцины от COVID-19 в месяц. В Алтайский край уже поступило 7 тыс. таких двухкомпонентных комплектов.

Такое заявление сделал 22 мая гендиректор новосибирского центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов во время участия в марафоне «Новое знание». Он отметил, что в прошлом месяце центру удалось вдвое увеличить объёмы производства своей вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона».

«Если год назад весной наши производственные возможности составляли всего около 3 тыс. доз в месяц, а в конце прошлого года мы вышли уже на 20 тыс. доз, то в феврале-марте текущего года это уже было 500 тыс. доз ежемесячно. В апреле выпустили более одного миллиона, и процесс масштабирования продолжается», — рассказал Максютов.

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 13 октября 2020 года, а после исследования на добровольцах с 3 марта 2021 года была разрешена к применению у лиц старше 18 лет.

В Алтайский край первую партию новосибирского препарата привезли в начале апреля. По данным минздрава региона на 22 мая, в край уже поступило 7 290 доз «ЭпиВакКороны» и 290 817 комплектов вакцины «Спутник V».

Полностью от коронавируса сейчас привиты 186 801 житель края. Ещё 44 258 человек поставили первую прививку.