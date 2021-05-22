Язык как математика: как меняется русская речь и почему мы проиграли кофе

Об особенностях развития русского языка рассказывает Надежда Тюкаева, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания АлтГПУ.

Фото: calligrafest.ru

Сокровищница языка

— В истории моды выделяют некие циклы, через которые какое-то явление повторяется. Есть ли что-то подобное в языке?

— Развитие языка, скорее, идёт по параболе, абсолютно идентичных процессов не выявлено в истории развития. Однако можно назвать некоторые процессы, аналоги которых происходили в языке. Например, с IX по XI век сосуществовали два языка: старославянский и древнерусский, который не отражён в письменных источниках. Так сложилось, что за литературный был принят старославянский, на котором написаны Священные Писания, элитарные слои населения на нём общались, к нему сформировалось сакральное отношение. На другом, древнерусском, общался народ, этот язык оценивался как примитивный, бескультурный. По большому счёту история сосуществования и слияния этих языков и есть история русского языка. Повторяющиеся явления в этом процессе были внешними по отношению к языку. Всякого рода вмешательства на политическом или социальном уровнях, безусловно, воздействовали на язык, но давали не те результаты, которых хотели бы добиться. Например, вопреки известной теории Ломоносова о «трех штилях», слияние продолжалось в разных сферах общения, продолжается и сейчас. Периодически возникали споры, каким же должен быть идеальный язык: похожим на старославянский, церковнославянский, французский или на собственно русский.

— Что вы считаете по этому поводу?

— В лингвистике есть два понятия: язык и речь. Язык — это система знаков, которые выражают факты о реальности. Все, что оценивается с позиции красоты, точности, изящности языка, на самом деле касается речи, деятельности человека. Лингвистика — это изучение языковых знаков, их связей, наподобие языка математики. Можно ли сказать, что цифра 7 красивая, а цифра 6 — некрасивая? Людям свойственно приписывать разные оценки знакам: допустим, цифра 4 в японском языке созвучна слову «смерть» (подобное отношение у нас к цифре 13) и поэтому может иметь негативную оценку. Так же происходит и с языком: люди сами оценивают слова как хорошие и нехорошие.

— Когда мы говорим о новых словах — это изменения в языке или в речи?

— Это изменения и в языке, и в речи, эти явления неразрывно связаны. Неологизмы для языка — как пища для человека. Одни слова приходят, другие отмирают. Бытует мнение, что нужно ограничивать вхождение иноязычных лексических единиц в русский язык, например, сейчас активизирован процесс вхождения англицизмов. Но это обычный процесс для лексики любого языка! Благодаря этому мы и владеем богатейшим языком мира, он уже пережил много «экспериментов», русский язык постоянно находился под влиянием других языков в ходе политических решений, военных катаклизмов. Тем не менее язык отразил влияние и сохранил свою сущность и своеобразие.

Он развивается по своим законам, человек пытается на него влиять, но не всегда успешно. Например, со словом «кофе» человек условно проиграл, были попытки удержать его в группе существительных мужского рода, однако в настоящий момент за ним в словарях закреплено грамматическое значение и мужского, и среднего рода.

— Но ведь языком пользуются люди, кодифицируют тоже люди, почему так происходит?

— Это очень интересный вопрос, об этом тоже велись споры, в том числе и научные. Я считаю, что в языке есть законы, подобные математическим, которые человек регулировать не в силах. Безусловно, социум оказывает воздействие на язык, усилием политической, социальной, культурной воли, но без глобальных потрясений язык действует как автономная саморазвивающаяся система. Важно, что он меняется по своим системным законам. Не меняется только мёртвый язык.

25 мая в России отмечают День филолога.

Уровень образованности

Надежда Тюкаева

— Хорошо, с «кофе» мы проиграли, а что насчет «офлайн» и «кол-центр», в которых ушла двойная согласная, хотя по логике она должна быть?

— Во-первых, предпочитаю относиться к этому как к выигрышу, проиграл тот, кто действует вопреки языковым законам. Во-вторых, это очень глубокий вопрос — вопрос другой «битвы»: орфографии, орфоэпии и естественных проявлений языковых законов. Наша орфография не всегда отражает собственно языковые факты. Самый простой пример — история правила «жи/ши». Условно до XII–XIV веков звук «ж» был мягким, поэтому говорили слово «жизнь» с мягким «ж», и писали так же. Далее язык развивается, и звуки «ж», «ш», «ц» отвердели. Поэтому в «Духовной грамоте» Дмитрия Донского, «Домострое» мы можем встретить такие написания: жЫвите, держЫт, концЫ. Однако, возможно, из-за того, что церковнославянский язык был сакрализован, традиция написания через «и» в русском языке осталась. В результате современные правила орфографии предписывают написание «жи/ши» в угоду многовековой традиции. Нужно ли это менять? Должны мы писать так, как говорим, или оставить традиционные правила? Возвращаясь к вашему примеру: должны ли мы писать заимствования так, как слышим, или создавать кальки, то есть соответствовать орфографии иностранного языка? Вопрос остается открытым. Для языка двойные буквы в словах «офлайн» и «кол-центр» не имеют значения, но для речи дополнительное значение возможно: пишущий эти слова с удвоенной буквой будет демонстрировать сообществу свою осведомлённость в правописании этих слов в иностранном языке. Это не мешает коммуникации, но отражает уровень образованности человека. Хотя бытует убеждённость в том, что читатель «спотыкается» о такие ошибки и не может понять значение слов, но согласно проведённым нами исследованиям это не так.

— То есть раньше образованные люди знали старославянский, а теперь они грамотно пишут?

— Да, есть социальная потребность в «правильном языке», которого будут придерживаться образованные люди. От того, как человек говорит и пишет, зависит общественное мнение о нём. Поэтому индивид сам выбирает, следовать ли ему правилам орфографии и пунктуации или нет. Например, сейчас смайлики выполняют функцию знаков препинания. Хотя некоторые из них по-разному воспринимают, и пока нет строгой договорённости, какой смайлик какую эмоциональную нагрузку несёт. Думаю, это произойдёт методом проб и ошибок.

— Как думаете, есть у них шанс войти в деловую переписку или они останутся на уровне соцсетей?

— Сейчас вы затронули коммуникативный аспект языка, а он тесно связан с социальными тенденциями в обществе. Я уже наблюдаю, что даже в деловую речь смайлики начинают входить, хотя деловая речь должна быть лишена эмоций. Засилье смайликов — это нормальная тенденция для разговорной речи, ведь «смайликизация» — способ выражения эмоций в письменной речи, запятая и восклицательный знак не выражают их многообразия. Если никакого внешнего влияния не произойдёт, то, вероятно, разговорная речь сольётся с деловой, и, возможно, когда-нибудь в школах будут преподавать правила употребления смайликов.

— Такое слияние стилей — это развитие или регресс?

— Язык развивается всегда. Для языка регресс — это остановка в развитии. С этой точки зрения сейчас происходят хорошие события. Неизвестно, как повлияет на нас тяготение к английским лексемам. Но посмотрите, сколько влияний уже пережил наш великий язык и при этом остался выразительным, эмоциональным, насыщенным и русским!

В естественной среде

— Я знаю, что вы писали диссертацию на тему «Студенческое граффити как жанр естественной письменной речи». Что такое естественная письменная речь?

— До 1960-1970-х годов лингвистами в большей степени исследовались тексты классических произведений, которые пишутся на литературном языке, где автор продумывает каждое слово, чтобы выразить свою мысль и показать эстетику языка. Письменная разговорная речь — это всё, что написано не для проверки, максимально приближенная к устрой речи письменность — это записки, письма, девичьи альбомы, мемуары, написанные непрофессионалами. Особое место занимает переписка в мессенджерах — там народ пишет так, как чувствует. Когда я начинала исследование, ещё не было повсеместного использования сотовых телефонов, и студенты переписывалась на партах, стенах кабинетов, туалетов. Понаблюдав за этими надписями, мы заметили, что нормы в них тоже существуют. Никто им не учит, но есть условные правила, которые регулируют речевое поведение носителей языка. Пишут, как правило, текст определённой формы, там появляется своя пунктуация: например, человек не будет ставить запятую, а просто начнёт с новой строки, показав паузу другим способом.

— Как женщина женщину не могу не спросить, как вы относитесь к феминитивам.

— У меня две студентки написали научную работу по феминитивам. Язык в той или иной степени отражает процессы, которые происходят в обществе. Есть история возникновения существительных по роду деятельности, они не маркируют половую принадлежность, как все существительные русского языка. С развитием феминизма в обществе возникла потребность изменения этих существительных по родам. Чтобы обозначить лица женского пола, используются словообразующие суффиксы, в нашем языке для этого огромный арсенал средств. Но как только суффикс начинает употребляться, это почему-то не нравится носителям языка! «Блогерша» условно нейтрально функционирует, а вот «блогерка» не устраивает. Обычный суффикс «к» почему-то не нравится, хотя выполняет ту же функцию. Но это связано не с языком, а с деятельностью человека. С точки зрения языка в этом отношении и мужчины могут быть тоже обеспокоены такими тенденциями, но это вопрос не ко мне: я — только наблюдатель.

— Мы вас представляем как доцента и кандидата наук, а как бы вам хотелось, чтобы вас называли?

— Если я услышу в свою сторону слово «кандидатка», то я подумаю: человек подчеркнул мой пол, с какой целью он это сделал? Может, он феминист? Он хочет сравнить меня с другими женщинами-кандидатами? Подчеркнуть, что уважительно относится к женщинам? Вариантов целый веер! Я могу переспросить у этого человека, зачем он это сделал, чтобы изучить тенденцию. Есть потребность у представительниц прекрасного пола выражать себя — они это делают с помощью феминитивов. Передо мной такой задачи не стоит, и лично мне неважно, назовут ли меня кандидатом или кандидаткой, а как учёному интересен сам процесс и его результаты.

То же со сниженной лексикой и иностранными словами: как лингвист я смотрю на это как на тенденции, которые отражают определённые социальные процессы. Язык создаёт виртуальную реальность, мы с его помощью создаём целые миры, в которых и живём. Я могу сказать: «Вы прекрасны и удивительны» или «Ты клёвая чикса», – и создам совершенно разные языковые картины. Когда говорят о хорошем или плохом языке, наверное, имеют в виду именно картины, которые мы создаём с помощью речи.

Молодёжь всегда говорила на другом языке и будет говорить. Она постоянно в поиске пути самовыражения, в том числе через язык. Если я хочу противопоставить себя вам, я обязательно буду стараться говорить не на том языке, на котором говорите вы. Старшие же поколения будут продолжать считать молодёжный язык неприемлемым, жутким. Вспомните, как выражались в 90-е. Эти слова «пережевались» временем и ушли. И это, кстати, тоже факт, который неизбежно повторяется и будет повторяться, покуда жив русский язык.