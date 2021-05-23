82 случая подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом зарегистрировали в Алтайском крае

В их числе 25 детей до 14 лет. Также в регионе фиксируется пять случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у 1 ребенка и 2 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у детей до 14 лет.

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В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 1 414 жителей Алтайского края.

Отметим, что с 5 апреля 2021 года, с начала сезона активности клещей, в поликлиники с жалобами на присасывание клещей обратились 3 612 человек, в их числе 1 135 детей до 14 лет.

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона от присасывания клещей пострадали 1 117 человек, в том числе 244 ребёнка.

Всем подлежащим детям введён иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

При исследовании клещей, снятых с пострадавших от их присасывания лиц, в 4,2% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 16,3% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

Пик активности клещей прогнозируется в третьей декаде мая и начале июня. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего тёплого времени года. Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

Собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду. Брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки; манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу. Для отпугивания клещей на одежду можно наносить отпугивающие средства (репелленты). Применение репеллентов («Рефтамид таежный», «Москитол-антиклещ», «Пикник-антиклещ», «Дэта», «Претикс», «Гардекс-антиклещ», «КРА-рен», «Дэфи-тайга» и др.) существенно снижает риск присасывания клещей.

При присасывании клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражён вирусом клещевого энцефалита.

Лабораторное исследование клеща на заражённость его вирусом клещевого энцефалита в г. Барнауле проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», расположенной по адресу: Барнаул, ул. М. Горького, 28 (телефон 838-52-50–40–34).

Для исследования клеща на наличие вируса клещевого энцефалита, его необходимо поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в вирусологическую лабораторию. Исследование проводится в течение одного дня.

При обнаружении антигена клещевого энцефалита в исследуемом клеще пострадавшему следует обратиться в пункты серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства для введения иммуноглобулина. Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в г. Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края — в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные — по страховым полисам, незастрахованные лица — за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.

Травматологические пункты Барнаула:

ул. Малахова 51, городская больница № 11, травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-40–06–49;

ул. Георгиева 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-72–08–15;

ул. Георгиева 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-47–77–26.

Пункты серопрофилактики Барнаула:

ул. Малая Олонская, 17, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник —четверг с 8:30 до 17:00; пятница с 8:00 до 17:00; суббота с 9:30 до 15:00, выходной воскресенье. В сезон активности клеща до 21:00 без выходных, тел. 838-52-63–09–09;

ул. Малахова 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник — четверг с 8:30 до 18:00; пятница с 8:30 до 17:00; выходные: суббота, воскресенье, тел. 838-52-72–34–53;

ул. Малахова 51, КГБУЗ «Городская больница № 11», травмпункт, с 8:00 до 22:00, тел. 838-52-40–06–49;

ул. Георгиева 13, КГБУЗ «Детская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-72–08–15;

ул. Георгиева 51,КГБУЗ «Городская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-47–77–26

Снятых клещей при невозможности их доставки на исследование нужно сжечь. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалистами управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю реализуется план по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. Управлением проводится контроль выполнения ранее выданных предписаний в адрес администраций городов и районов края, руководителей предприятий, учреждений и организаций о проведении истребительных мероприятий против клещей на подведомственных территориях (базы отдыха, парки, скверы, зоны отдыха, учреждения в лесных массивах и др.).

Всего по краю в 2021 году запланировано обработать 2 545 га территорий загородных оздоровительных учреждений, санаториев, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций и др.

По данным на 21 мая 2021 года в Алтайском крае от клещей обработано 1 483 га территорий парков и скверов населённых мест, баз отдыха, кладбищ (58% от запланированного). Проводятся энтомологические экспертизы социально значимых территорий, для определения необходимости проведения противоклещевых обработок.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся с укусом клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.