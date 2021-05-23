Экологическая тропа появится в природном парке «Ая»

На озере Ая проведут экологическую реабилитацию.

Водоём расположен в Алтайском районе рядом с посёлком Катунь. Ая входит в состав особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Ая». В озере обитают несколько видов рыб, занесённых в Красную книгу Алтайского края и России. По берегам немало краснокнижных растений, обитают редкие птицы и летучие мыши.

За два месяца планируется очистить от аварийных деревьев и зарослей ясенелистного клёна берега озера. Чтобы сделать экологическую пешеходную тропу, нужно убрать заросли кустарника и расширить её. Также запланирована установка беседки и скамеек.

Таким образом, условия для отдыха туристов у озера станут более комфортными.

Важное дополнение при благоустройстве — информационные щиты. Часть их будет содержать правила поведения на данной территории, другие — фотографии и описания редких видов растений и животных, которые здесь можно встретить.

На благоустройство берегов водоёма планируется направить 2,4 млн рублей из бюджета края, пишет пресс-служба минприроды АК.

Справка: озеро Ая (Айское) расположено в горной котловине левого берега Катуни. Летом вода в озере прогревается до 20 градусов и выше, и в нём можно комфортно купаться. Вокруг озера расположено несколько туристических баз, оборудован пляж. В октябре 2003 года вокруг водоёма организован природный парк «Ая».