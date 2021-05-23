На гребном канале Барнаула прошла официальная церемония закрытия II этапа Кубка мира

В утренней части соревнований состоялось восемь финальных заездов, в 14:30 стартовала яркая церемония награждения. В ней приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, первый вице-президент ICF Томас Конецко, генеральный секретарь федерации гребли России Николай Мордвин, президент федерации гребли Алтайского края Юрий Шамков.

Фото: Ярослав Махначёв.

Виктор Томенко поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке этапа Кубка мира по гребле в Барнауле, и отметил, что на четыре дня Алтайский край стал центром мирового спорта. Томас Конецко назвал дни, проведённые спортсменами в краевой столице, красивым событием.

Соревновательная часть турнира на этом не закончена. До конца дня ещё состоятся четыре заезда — мужские и женские байдарки и каноэ-одиночки на дистанции 5000 метров. После этого в 18:00 среди болельщиков пройдёт розыгрыш главного приза турнира — квартиры.