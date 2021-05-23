В Барнауле состоялось закрытие II этапа Кубка мира по гребле. Фоторепортаж

Напомним, турнир проходил с 20 по 23 мая 2021 года. В Барнаул прилетели более 300 спортсменов из 55 стран мира. Гребцы из России завоевали три бронзовые медали в заключительный день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Фото: Михаил Полубедов

Гребцы из России завоевали три бронзовые медали в заключительный день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле.

Артем Коровин и Алексей Шишкин состязались на байдарках-двойках на дистанции в тысячу метров. Они. поднялись на пьедестал третьими.

Захар Петров и Кирилл Романов забрали бронзу в каноэ-двойках на аналогичной дистанции.

Ирина Андреева и Дмитрий Шаров отличились в смешанных парах на каноэ на 200 метров. В результате – бронза.

Накануне сообщалось, что Захар Петров и Кирилл Романов завоевали золото при выступлении на дистанции в 500 метров. Ирина Андреева, выступающая в каноэ-одиночке на 200 метров за Алтайский край, завоевала еще одну медаль – тоже бронзовую.

«Вечерний Барнаул» представляет вашему вниманию самые яркие моменты сегодняшнего дня, который запечатлел наш фотокор Михаил Полубедов.