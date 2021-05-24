Барнаульцев приглашают на «Просторы истории», приуроченные к вековому юбилею краевого театра драмы

Творческая лаборатория будет посвящена первому сезону театра 1921–1922 годов.

Афиша первого спектакля театра 1921 года

Творческая лаборатория состоится 11 и 12 июня 2021 года. «Власть» Никиты Тверского, «Гибель «Надежды» Германа Гейерманса, «Дни нашей жизни» Леонида Андреева, «Трильби» Григория Ге — эти пьесы шли на сцене новорождённого театра ровно 100 лет назад. Режиссёрская лаборатория по ним — своеобразный эксперимент как для её создателей, так и для зрителей. Эскизы по старым пьесам представят молодые режиссёры.

В лаборатории примут участие Тимур Файрузов (г. Норильск), Антон Безъязыков (г. Кемерово), Дмитрий Огородников (г. Санкт-Петербург) и Галина Зальцман (г. Москва). Работу над эскизами будет курировать театральный критик, неоднократный эксперт национальной премии «Золотая маска» Александр Вислов.

Открытые для зрителей показы эскизов состоятся 11 и 12 июня. Они пройдут на разных сценических и несценических площадках театра. Билеты можно приобрести в кассе театра или на altdrama.ru. Зрителям всех показов творческой лаборатории театр предлагает скидку на билеты. Стоимость билета на один показ — 150 рублей. При одновременной покупке билетов на все четыре показа просмотр обойдётся в 400 рублей, при условии, что вы купили билеты в кассе театра.

Справка

Днём рождения краевого театра драмы считается 27 ноября 1921 года. Он стал первым профессиональным театром Алтайской губернии. Открывшийся театр отметил своё появление премьерой. 27 ноября 1921 года давали популярную пьесу Григория Ге из жизни богемы «Трильби» по роману Джорджа Дюморье.