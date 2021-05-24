Дедушка пропал в Барнауле

Его местонахождение неизвестно с 18 мая 2021 года.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 78-летнего Маряхина Петра из Барнаула.

Известно, что в день пропажи мужчина был одет в пятнистую серую куртку, сине-белую тельняшку, тёмно-синие спортивные штаны, серо-зелёные сапоги. С собой у него были рюкзак и надувная лодка.

Приметы пенсионера: рост 169 см, нормальное телосложение, волосы седые средней длины, серые глаза.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просим сообщить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.