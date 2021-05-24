Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев уходит в отставку

Сегодня, 24 мая 2021 года, глава ведомства занимает свою должность последний день.

Фото: Администрация Барнаула

Об уходе министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева amic.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также известно, что 24 мая у него последний рабочий день. Причины отставки неизвестны.

В пресс-службе ведомства увольнение Дементьева подтвердили. Там же добавили, что он собирается переехать на работу в другой регион России.

Отметим, что данный пост Александр Дементьев занимает с октября 2018 года.

Он родился 19 апреля 1975 года в селе Маралиха Восточно-Казахстанской области.

В 1997 году окончил Восточно-Казахстанский технический университет, в 2001-м — Алтайский государственный университет (юридический факультет), в 2011-м — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Работал председателем комитета администрации Барнаула по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи, генеральным директором СРО «Дорожники Алтая», заместителем начальника управления, начальником отдела газификации управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству, первым заместителем генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Барнаул», руководителем департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области. С 2017 года занимал должность заместителя начальника инспекции Счётной палаты Российской Федерации.