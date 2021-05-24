«Ночь музеев» в Барнауле посетили более 27 тысяч человек

В субботу, 22 мая 2021 года, в Барнауле в пятнадцатый раз прошла Всероссийская акция «Ночь музеев». Для гостей работали 35 культурных площадок: музеи, выставочные залы и галереи. Их посетили более 27 тысяч человек (в 2019 году — около 24 тысяч).

Торжественное открытие масштабного культурного события впервые состоялось на улице Мало-Тобольской в Барнауле. В ходе яркого театрализованного представления с участием Екатерины Великой и Ивана Ползунова присутствующие узнали, какие музеи работают в Барнауле, чем они уникальны и сколько учреждений в 2021 году присоединилось к акции «Ночь музеев». Гостей и жителей столицы региона поздравила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. После церемонии открытия все желающие отправились на пешеходные экскурсии по исторической части города с опытными экскурсоводами Алтайского краеведческого, художественного музеев, Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая и музея «Город», пишет пресс-служба мэрии.

Программа акции состояла из экскурсий по выставкам, мастер-классов, творческих выступлений, интерактивных и мультимедийных программ, викторин, игр-бродилок, квестов и других мероприятий.