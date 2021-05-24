Представители «Вечернего Барнаула» принимают участие в III Сибирском медиафоруме

Сегодня, 24 мая 2021 года, в Новосибирске около 250 ведущих российских журналистов собрались на главном медиасобытии Сибирского федерального округа. На площадке международного выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» начал работу III Сибирский медиафорум.

С последними тенденциями медиасферы, поиском путей решения проблем в постпандемическом мире, вопросами развития рынков локальных СМИ, способами сохранения высоких профессиональных стандартов журналистики в условиях возрастающей медиаконкуренции, а также экосистемами новых коммуникаций, взаимодействием маркетинга и PR-направлений развития отрасли знакомятся представители сайта «Вечерний Барнаул».

Среди спикеров и модераторов форума — ведущие российские журналисты и медиаменеджеры. Ключевые дискуссии транслируются в прямом эфире на сайте проекта Сибмедиафорум.рф.

Форум проводится по инициативе и при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Приветствуя участников медиасобытия Сибири, заместитель полномочного представителя президента России в СФО Вадим Головко отметил важность мероприятия с учётом задач, поставленных президентом РФ.

«Пользуясь случаем, хочу передать послание Сергея Меняйло, который задумал этот форум. Выражаю уверенность, что он станет традиционным и к нам будут приезжать участники других федеральных округов. Темы и задачи форума крайне актуальны. Вы знаете, что среди множества задач президент РФ поставил национальную задачу цифровой трансформации на территории России до 2030 года, цифровая платформа должна быть создана к концу этого года. Мы все участвовали в создании инструментов в 2019 году. Когда была пандемия, работали в дистанционном формате. Благодаря усилиям правительства РФ и регионов сегодня мы можем увидеться и поговорить на эту тему», — сказал он.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил всех прибывших участников на медиафорум в город Новосибирск и Сергея Меняйло за своевременный и важный формат на территории региона.

«Нужно признать, что картина мира настолько поменялась, насколько на неё не смог повлиять ни один экономический кризис. В том числе на медиарынке произошли серьёзные трансформации», — подчеркнул Андрей Травников.

Как отмечает представитель «Вечернего Барнаула» Яна Бакланова, организаторы подготовили насыщенную программу: