Пять человек пострадали в жёстком ДТП в Барнауле

В числе пострадавших три ребёнка.

Фото: Инцидент Барнаул

ДТП произошло вечером 23 мая 2021 года в Барнауле на пересечении улицы Гоголя и переулка Прудского.

Администраторам паблика «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» в ГИБДД Барнаула рассказали, что водитель, мужчина 1972 года рождения, на Renault Logan выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum под управлением мужчины 1979 года рождения.

В результате ДТП телесные травмы получили пять человек: водитель Renault Logan и четыре пассажира Toyota Ipsum, женщина 1980 года рождения, мальчик 2017 года рождения и две девочки 2018 и 2017 года рождения.

Обстоятельства произошедшего уточняются.