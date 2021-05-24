Рассказываем, когда пройдёт Всероссийская перепись населения

Сроки переписи перенесли на октябрь 2021 года. Это позволит оптимальным образом организовать её во всех регионах страны.

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На сегодняшний день уже утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картооснова переписи. Уже началась перепись в труднодоступных районах (ТДР). С апреля по середину мая 2021 года переписано порядка 140 тысяч человек. Перепись в ТДР завершится в декабре 2021 года.

Отметим, что в ближайшие дни будет внесён проект постановления правительства РФ, регламентирующий все вопросы проведения Всероссийской переписи населения, в том числе сроки её проведения — с 1 по 31 октября.

В пресс-службе мэрии напомнили, что Всероссийская перепись населения пройдёт с применением цифровых технологий. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».