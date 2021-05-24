В Алтайском крае мужчина напал на женщину в её же квартире

Сначала он набросился на потерпевшую, стал душить. А потом связал её руки скотчем и, угрожая ножом, требовал отдать деньги.

Накануне в дежурную часть МО МВД России «Усть-Калманский» Алтайского края обратилась женщина 1975 года рождения. Она сообщила, что неизвестный мужчина напал на неё в её же квартире.

Заявительница пояснила, что в дверь постучал незнакомый мужчина и сообщил, что она заливает его жильё. Доверчивая женщина впустила незнакомца, так как он предложил проверить течь в ванной комнате.

Переступив порог, он набросился на потерпевшую, начал душить, потом связал её руки скотчем и, угрожая ножом, требовал отдать денежные средства. Женщина начала громко кричать, звать на помощь. Злоумышленник предпочёл скрыться бегством. Вскоре крики гражданки услышали соседи, которые и освободили пленницу.

Потерпевшая подробно описала налётчика, благодаря чему сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель.

Около двух часов понадобилось полицейским, чтобы установить, что беглец прячется в бане у своей знакомой. При задержании подозреваемый попытался скрыться: разбил окно предбанника, чтобы убежать от стражей правопорядка, но был задержан и доставлен в участковый пункт полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Злоумышленник заключён под стражу, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.