Женщина получила травмы в ДТП в Барнауле

Вчера, 23 мая 2021 года, столкнулись кроссовер и седан.

Фото: «Инцидент Барнаул»

ДТП произошло в Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и 42-й Краснознамённой бригады.

Администраторам паблика «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» в ГИБДД города рассказали, что вчера в 20:15 произошло столкновение двух машин. Предварительно установлено, что водитель, женщина 1998 года рождения, на Subaru Legacy при повороте налево на зелёный сигнал светофора не уступила дорогу автомобилю Toyota Harrier под управлением мужчины 1987 года рождения, который двигался со встречного направления. В результате Toyota перевернулась.

Фото: «Инцидент Барнаул»

В момент ДТП оба водителя ехали без пассажиров. Водитель Subaru Legacy получила телесные травмы, её госпитализировали в больницу.