Что делать, если ты встретился со змеёй?

Они всё чаще стали встречаться людям на территории Алтайского края. Вот несколько правил, которые нужно соблюдать, если вы встретились с этими рептилиями.

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В минприроды края отметили, что змеи — это обычные животные, как и все остальные.

Самое активное время у змей — это начало мая – конец июня, а также август и сентябрь, когда они размножаются и готовятся к пополнению. Змеи — рептилии, и у них нет собственной терморегуляции, поэтому они любят греться на солнышке рядом с открытыми полянами. В таких случаях змеи безобидны и не представляют опасности. Всё, что требуется от человека — это спокойно пройти мимо. Главное — не трогать их руками. Как правило, змеи первыми не нападают: услышав шум от ходьбы, они стремятся уползти в сторону.

На территории нашего региона по итогам учёта численности животного мира обитает гадюка обыкновенная, узорчатый полоз, уж обыкновенный и в горах — щитомордник обыкновенный. Если вы встретились со змеёй, не впадайте в панику и не проявляйте агрессии. Змеи — неагрессивные и пугливые, и, скорее всего, уползут в укрытие, почувствовав ваше приближение. Чтобы избежать укуса змеи, её достаточно просто не трогать и отойти. Ведь кусает она только с целью самообороны — когда человек, например, случайно наступит на неё.

Убивать змей не нужно. Стоит просто уважительно к ним относиться. Страшно — пройдите подальше от неё, это самое простое и верное решение.

Если вас укусила змея:

При укусе змеи необходимо сохранять спокойствие! Без промедления пострадавшему нужно обеспечить полный покой, чтобы замедлить распространение яда в организме, обильное питье и сразу же начать энергичное отсасывание ртом яда из ранки. Для этого надо сжать зубами ткань, окружающую ранку, выдавливая и одновременно высасывая яд, и быстро сплёвывать. Однако эта мера эффективна только в первые 20–30 минут. И немедленно обратиться за медицинской помощью.