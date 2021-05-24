Зрителям стало проще купить билеты в Молодёжный театр Алтая

Театр подключился к новой технологии продажи билетов онлайн. Quicktickets.ru — это федеральная система, успешно работающая во многих городах России.

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Для зрителей МТА схема приобретения билетов остаётся привычной — кнопка оформления заказа осталась на том же месте на сайте театра mta-barnaul.ru, схема выбора кресла в зале прежняя. Но способов оплаты стало гораздо больше. Есть возможность воспользоваться Apple Pay, Google Pay, банковской картой, предусмотрен вариант внести наличные через терминалы и в салонах связи. При этом распечатывать билет не нужно — QR-код отсканируют с экрана мобильного телефона при входе в театр.

Ссылку на электронные билеты сразу после оформления присылают на электронную почту. Через неё же со зрителями оперативно связываются в случае переноса спектакля. Если показ отменяется — Quicktickets.ru автоматически возвращает деньги покупателю. Никаких заявлений писать не нужно.

Новая технология продажи билетов через официальный сайт Молодёжного театра Алтая призвана ещё больше упростить зрителям процедуру покупки билетов на спектакли и свести к минимуму неудобства, возникающие при отмене показа.

С любым вопросом о покупке, обмене и возврате билетов можно обратиться в компанию по электронной почте help@quicktickets.ru, через чат на сайте билетного оператора или по телефону: +7 (4852) 33-29-80.