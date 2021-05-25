День славянской письменности отметили в Нагорном парке Барнаула

В этом году День славянской письменности и культуры отмечался в Барнауле на самой красивой обзорной площадке города — в Нагорном парке возле церкви Иоанна Предтечи.

Концерт в честь Дня славянской письменности и культуры состоялся на ступенях храма Иоанна Предтечи. Фото: Наталья Катренко

Где бы ни проходил этот праздник, посвящённый памяти святых равноапостольных братьев, христианских просветителей и миссионеров, создателей славянской азбуки Кирилла и Мефодия (а отмечался он и возле храма Иоанна Богослова, и в парке «Центральный»), он всегда собирал лучшие хоры региона, превращаясь в настоящий песенный форум.

Так было и на этот раз: на площадке перед церковью Иоанна Предтечи выступили сводный хор храмов Барнаульской епархии, академический хор Алтайского института культуры, Барнаульский академический хор им. Александра Тарнецкого, Барнаульский детский хор под управлением Инессы Грицай. Образцы хоровой музыки звучали в сопровождении симфонического оркестра краевой филармонии под руководством Дмитрия Лузина.

— Столь массово мы впервые собрались на этой священной горе, которая изначально была определена нашими предками как место встречи с вечностью, — произнёс, открывая песенный форум, глава Алтайской митрополии митрополит Сергий. — Сейчас здесь воздвигнут храм, и символично, что день памяти святых Кирилла и Мефодия мы проводим именно в этом месте, где ощущается связь между нашей временной жизнью и вечной. Мы с благодарностью вспоминаем равноапостольных братьев, давших нам духовный толчок, подаривших нам возможность приобщиться к мировой культуре. Как говорил древний летописец Нестор, именно «в книгах содержится неисчётная глубина, книгами утешаемся в печали, они есть узда воздержания».

В 2019 году в Барнауле в сквере Знаменского монастыря был открыт памятник Кириллу и Мефодию. Памятник создан известным художником и скульптором из Ростовской области Сергеем Исаковым.

Сегодня День славянской письменности и культуры не только церковный, но и светский праздник. Поэтому с крыльца храма Иоанна Предтечи наряду с образцами духовного репертуара звучали и классические произведения, а также всем известные, любимые с детства песни.

Символично, что одним из коллективов, выступивших на празднике, стал Барнаульский детский хор. Не так давно этот коллектив привёз Гран-при с V Международного православного детско-юношеского хорового фестиваля «Александр Невский», который прошёл сразу в нескольких городах Золотого кольца России. Вспомнить великого полководца решили и здесь, посвятив ему тропарь (краткое молитвенное песнопение), а также две части кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский», которые исполнили симфонический оркестр и сводный хор.

— В Нагорном парке мы впервые отмечаем столь масштабное событие, — выступила перед собравшимися министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. — И сюда этот праздник вписался идеально. Удивительно подобраны и произведения праздничной программы — как духовная, так и светская музыка обогащают душу, укрепляют веру человека в лучшее.

В программе также прозвучала музыка Георгия Свиридова (а именно фрагмент музыкальных иллюстраций к повести Александра Пушкина «Метель»), песни «С чего начинается Родина?», «Пусть всегда будет солнце», «Прекрасное далёко», «Крылатые качели», «Детство — это я и ты».