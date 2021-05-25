«Динамо» не дотянулось до «Звезды»

В 26м туре первенства России по футболу среди команд ПФЛ (зона «Урал-Приволжье») барнаульское «Динамо» на выезде уступило в Перми местной «Звезде» 0:3.

Фото: ФК “Звезда”

Команды хоть и соседствуют в турнирной таблице, равной их борьба не получилось, хозяева выиграли по делу. Если после первого тайма на табло еще были нули, то во втором «Звезда» забила в ворота бело-голубых три безответных мяча.

При этом «Динамо» сохранило за собой седьмую строчку, правда, отрыв от лидирующей группы увеличился, да и конкуренты снизу подтягиваются.

Матч в Перми был последним выездом для барнаульцев в нынешнем сезоне. Впереди три заключительных домашних матча первенства. Первый из них пройдет 3 июня, бело-голубые примут «Крылья Советов-2» из Самары.