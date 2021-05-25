Как не стареть после 40 лет? Рассказывает эксперт

Сохранение молодости возможно лишь при соблюдении трёх условий.

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По словам врача-диетолога, доктора медицинских наук, профессора Алексея Ковалькова, «выключить» старение можно при регулярной физической активности, минимизации стресса и мониторинга уровня гормонов и витаминов.

Он заявил, что после 45 лет необходимо принимать профилактически витамин D, омегу-3, антиоксиданты, альфа-липоевую кислоту, если нет противопоказаний от врача. Регулярно надо проверять уровень гормонов, витаминов группы В, железа, а также поддерживать организм в случае нехватки микроэлементов, пишет «Российская газета».

Например, мужчинам с сахарным диабетом особенно важно следить за уровнем тестостерона. Уточняется, что он напрямую влияет на долголетие, липидный профиль, вес, уровень сахара.