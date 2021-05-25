Оркестр филармонии реконструировал звукоряд легендарного фильма Эйзенштейна

В Краевой филармонии масштабно отметили 800-летие Александра Невского. Концерт, в рамках которого прозвучала музыка Александра Бородина и Сергея Прокофьева, – межрегиональный проект, так как в нем вместе с симфоническим оркестром выступил сводный хор Барнаула и Губернаторский камерный хор Кузбасса.

Фото: Евгения Савина

Культурный обмен

Исполненные произведения – Вторая («Богатырская») симфония Александра Бородина и кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский» в стенах филармонии исполнялись не раз. Однако в одной программе они прозвучали впервые – из-за общей героической темы, победного размаха и величия.

– Это знаковая программа, отсылающая к героической истории нашей страны, к личности великого полководца, – пояснила директор Краевой филармонии Елена Надточий. – Это событие стало возможным благодаря возрождению практики культурных обменов Алтайского края и Кемеровской области, зафиксированных в специальном соглашении между правительствами двух регионов.

Во время исполнения кантаты «Александр Невский» звучал сводный хор, состоящий из 120 человек.

В рамках этого соглашения главный дирижер симфонического оркестра Краевой филармонии Дмитрий Лузин вместе с Мужским вокальным ансамблем под руководством Александра Афанасьева побывал в Кемерово, где не только провел репетиции с Губернаторским камерным хором Кузбасса, но и выступил с программой «Александр Невский» на сцене Кемеровской филармонии. В нашем городе этот сводный хор пополнился артистами Барнаульского академического хора имени Александра Тарнецкого и Академического хора АГИК, к которым присоединилась Надежда Гончарук (меццо-сопрано). Вместе с симфоническим оркестром они исполнили знаменитую кантату Сергея Прокофьева, написанную композитором специально к фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (к слову, за эту работу режиссер получил орден Ленина, Сталинскую премию и звание доктора искусствоведения). Кинолента повествует о древнерусском князе, одержавшем победу в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Однако в 1938 году, с выходом на экраны, фильм смотрелся как предостережение, грозное напоминание о том, что ждет врага, который решится напасть на нашу Родину.

Стереоэффект

Кантату «Александр Невский» Сергей Прокофьев писал в тесном сотрудничестве с режиссером. Композитор сочинял музыку, сверяя ее с каждым кадром смонтированных сцен, проникаясь структурой и ритмом фильма. Сам Сергей Эйзенштейн, увлеченный в ту пору темой синтеза музыки и пластики на экране, считал этот эксперимент творческой удачей. И действительно, принцип создания музыкальной дорожки к фильму вошел в историю кинематографа как революционный, прорывной, в будущем перевернувший представление о роли киномузыки.

– Кантата Прокофьева прозвучала со сцены филармонии в классическом исполнении – так, как ее задумывал композитор, – прокомментировала руководитель отдела творческих программ Краевой филармонии Наталья Гончарова. – И если учесть, что звуковая дорожка к кинофильму «Александр Невский» пострадала от времени (увы, музыка живет дольше, чем кино), то с помощью оркестра и хора мы словно реконструировали звукоряд, являющийся полноправным произведением искусства.

Действительно, каждая часть кантаты иллюстрировалась на большом экране соответствующим фрагментом из фильма. В итоге получился саундтрек к легендарному кино, созданный на глазах у публики. Партия хора представляла собой нечто грандиозное – благодаря расставленным по периметру балкона артистам получался стереоэффект, казалось, что хор, разложенный на мужские и женские голоса, заполнил собой все пространство филармонического зала.

– Режиссер и композитор, работая над фильмом, не ставили перед собой задачу погрузиться в XIII век, но все же в киносюжете и в музыке присутствует некая былинность, – рассуждает Наталья Ивановна. – К примеру, в патриотической части «Вставайте, люди русские!» можно расслышать древнерусские мотивы, а в центральной части «Ледовое побоище» среди батальных сцен вдруг звучит скоморошья тема, отсылающая к скоморошьим полкам – специальным безоружным подразделениям, поднимающим дух воинов с помощью музыки.