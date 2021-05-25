Рассказываем, чем удивит барнаульцев строительная выставка

Традиционная выставка-ярмарка «Алтайстрой-Барнаул — 2021» откроется 27 мая 2021 года в комплексе домашних решений «Доммер».

Фото: stroyka-altay.ru

За три ярмарочных дня посетители познакомятся со строительно-отделочными новинками и инженерными системами как российского, так и алтайского производства. В экспозиции будут представлены строительные материалы, оборудование для комфорта и благоустройства по основным востребованным направлениям — малоэтажное строительство, отделка, ремонт, интерьер, благоустройство. Большая часть выставки-ярмарки посвящена различным инженерным системам и оборудованию для ЖКХ, газификации и энергосбережения.

На единой торгово-выставочной площадке ТЦ «Доммер» (Павловский тракт, 166) пройдут мастер-классы, шоу и краш-тесты. В пятницу, 28 мая, гостей выставки-ярмарки ждёт вечерний концерт.

В эти дни каждый желающий сможет:

чему-то научиться (например, создавать барельефы);

убедиться в прочности и функциональности материалов;

проверить, работает ли технология так, как о ней заявляют производители;

увидеть настоящее мастерство профессионалов;

получить любую консультацию по ценам и видам продукции, справочную информацию, выгодные коммерческие предложения.

О том, что выставка-ярмарка будет востребована, говорят факты: строительство частных домов в Алтайском крае выросло почти вдвое. Так, по данным управления Росреестра, в I квартале 2021 года на учёт поставлено порядка 1050 объектов индивидуального жилищного строительства, тогда как в аналогичном периоде 2020 года их насчитывалось около 650! Вырос и сегмент многоквартирного жилья — на 52% по отношению к началу 2020 года. И все нуждаются в хороших отделочных материалах и оборудовании.

Время работы выставки-ярмарки: 27–29 мая, с 10:00 до 18:00. Вход свободный.