Рассказываем, что делать, если сработали сигналы оповещения гражданской обороны

При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населённых пунктах, объектах народного хозяйства передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «Внимание всем!». Сигнал подаётся путём включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи — сообщений объёмом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут использоваться:

сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

сети проводного радиовещания;

сети уличной радиофикации;

сети кабельного телерадиовещания;

сети эфирного телерадиовещания;

сети подвижной радиотелефонной связи;

сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;

сети связи операторов связи и ведомственные;

сети систем персонального радиовызова;

информационно-телекоммуникационная сеть Интернет;

громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредственно с рабочих мест дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи — повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими органами управления РСЧС совместно с органами повседневного управления РСЧС.

Что необходимо делать по этому сигналу?

Порядок действий после срабатывания системы оповещения напомнили в управлении ГОЧС по г. Барнаулу:

«Если вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал «Внимание всем!», необходимо включить приёмник радиовещания на программе «Радио России» или включить телевизионный приёмник на любой канал первого мультиплекса цифрового эфирного вещания (1-10 каналы стандартной сетки телевизионного вещания).

По окончании звукового сигнала «Внимание всем!» по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения.

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации органов гражданской обороны. Если вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена ещё раз. Помните, что в любом случае в первую очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки.

Если вы находитесь на работе, на территории предприятия или в промышленном помещении и услышали сигнал «Внимание всем!», прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание, находясь в шумном цеху, остановите оборудование, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на территории организации. Если вы находитесь на улице города или населённого пункта и услышали сигнал «Внимание всем!», то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, следуйте рекомендациям органов гражданской обороны.

В местах, где из-за удалённости не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «Внимание всем!» и речевая информация будет передаваться посредством оперативных автомобилей, оснащённых системой громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в крае, городе, районе, населённом пункте.

Будьте внимательны к сигналам оповещения гражданской обороны и действуйте по ним в строгом соответствии с изложенными выше рекомендациями и дополнительными распоряжениями местных органов гражданской обороны».