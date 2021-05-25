Смертельное ДТП произошло на алтайской трассе

Мужчина 1957 года рождения скончался в больнице. Ещё одного человека госпитализировали.

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ДТП произошло сегодня в Поспелихинском районе. Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1957 года рождения, ехал на автомобиле ВАЗ-2107 со стороны села Поспелиха в сторону села Курья, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом Kia Granbird, двигавшимся во встречном направлении по маршруту «Краснощеково — Барнаул», управлял которым водитель, мужчина 1958 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2107 от полученных травм скончался в медицинском учреждении, его пассажир, мужчина 1980 года рождения, получил телесные повреждения, госпитализирован.

По предварительным данным, в момент дорожной аварии в салоне автобуса находились 12 пассажиров, не пострадали.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.