Житель алтайского села изнасиловал свою знакомую после её отказа

Сначала он угрожал ей, затем нанёс телесные повреждения и после изнасиловал.

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Инцидент произошёл ночью 14 мая 2021 года в одном из сёл Михайловского района. Тогда 30-летний местный житель пришёл в гости к своим знакомым. Они стали распивать алкогольные напитки.

Так вышло, что гость остался наедине с хозяйкой дома. Мужчина предложил ей вступить с ним в интимные отношения. Женщина отказала, после чего злоумышленник причинил 36-летней потерпевшей телесные повреждения, а затем изнасиловал.

Обвиняемого заключили под стражу на 2 месяца.

Следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.